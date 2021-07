Dixa, die CX-Plattform der nächsten Generation, nimmt 105 Mio. US-Dollar bei Serie-C-Finanzierungsrunde zur weltweiten Transformation von Kundenservice auf

Dixa Founding Team (Photo: Business Wire)

Die Serie-C-Finanzierungsrunde wird von General Atlantic angeführt, einem führenden globalen Wachstumsinvestor mit langjähriger Erfahrung bei der Unterstützung und Skalierung von Unternehmen, die ihre Branchen geprägt haben. Auch die bestehenden Investoren Notion Capital Project A und Seed Capital beteiligten sich an der Finanzierungsrunde. Das aufgenommene Kapital wird Dixa für Investitionen in die Produktentwicklung einsetzen, einschließlich möglicher weiterer Akquisitionen nach der Übernahme des in Melbourne ansässigen Unternehmens Elevio im Januar 2021. Zudem plant Dixa, das Ingenieurteam bis Ende 2022 zu vervierfachen. Ein weiterer Schwerpunkt wird ein umfassender Ausbau der globalen Präsenz von Dixa sein.

Dixa wurde 2015 in Dänemark gegründet und 2018 auf den Markt gebracht. Seitdem hat sich Dixa schnell zu einem globalen Unternehmen mit Niederlassungen in Kopenhagen, London, New York, Berlin, Kiew, Tel Aviv und Melbourne entwickelt. Das Unternehmen ermöglicht Marken, mit ihren Kunden über eine unkomplizierte und nahtlose Umgebung mit neuen und bestehenden Touchpoints wie Messaging, Livechats, E-Mail oder Sprachnachrichten zu interagieren – wo auch immer sie gerade sind. „Für die Kunden spielen Kanäle heute keine wichtige Rolle mehr – ihre Interaktionen verschmelzen auf holistische Weise zu einer „Multi-Experience“. So helfen wir Marken, ihren Werten jederzeit treu zu bleiben“, so Mads Fosselius, Gründer und CEO von Dixa. Mit Dixa können Marken den Omnichannel-Ansatz überwinden, der in der Digitalwirtschaft zu einer Tech-Debt – einer technischen Schuld – geführt hat, und zu einer flexibleren wertorientierten Strategie übergehen.