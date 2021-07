Facebook warnt, Ford mit hohem Gewinn und Robinhood schwächelt - BÖRSE TO GO

Facebook enttäuschte trotz einer Verdoppelung des Gewinns. Das Wachstum im 2. Halbjahr soll sich deutlich abschwächen. Ford widerlegt die Skeptiker. Statt einem Verlust weist Ford einen hohen Gewinn aus und hebt die Prognose an. Das Robinhood IPO …

Facebook enttäuschte trotz einer Verdoppelung des Gewinns. Das Wachstum im 2. Halbjahr soll sich deutlich abschwächen. Ford widerlegt die Skeptiker. Statt einem Verlust weist Ford einen hohen Gewinn aus und hebt die Prognose an. Das Robinhood IPO verläuft enttäuschend. Die Aktien werden am unteren Ende gepreist.Rebound in Asien. Nach sehr starken Verkäufen in den vergangenen Handelstagen kehren heute früh die Käufer wieder an die asiatischen Börsen zurück. Alle Benchmarks der Region verzeichnen Kursgewinne, wobei Taipeh und Hongkong ...