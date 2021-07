GOLDMAN SACHS stuft BARCLAYS auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Martin Leitgeb

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2,8

Kursziel alt: 2,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays nach Quartalszahlen von 270 auf 280 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Qualität der verwalteten Anlagen der Investmentbank habe sich verbessert, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Nettoertrag hieraus sei erheblich höher als die von der Bank zusammengestellte Konsensschätzung. Die Kosten für die bilanziellen Risiken dürften zudem für längere Zeit niedriger sein./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 21:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.