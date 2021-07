CureVac – kommt die Zulassung?

Liebe Leser, ehe wir auf das Markenwertportfolio schauen und auf seine NEUEN Trades schauen wir auf Morphosys und Curevac. Die Aktie ist komplett am Boden – wir erklären heute im Börsendienst, was man machen sollte und kann und wie man die Situation mit der Aktie am besten meistert. Sogar sehr spannend jetzt agieren kann. Morphosys ist mit dem richtigen Produkt auf der HOT-List gelandet, die alle im Abo Spekulativ dabei haben.

Nun zu Curevac. Sollte man Stücke der Aktie auf dem niedrigeren Niveau nehmen? Nun – es gibt durchaus spannende, neue Aussagen von jenem, der bei der Zulassung und dem Verfahren beteiligt war. Daraus kann man die Strategie von Curevac erschließen. Wir erklären es heute im Börsendienst und zeigen Euch auf, welche Instrumente es auf die Aktie gibt und warum Ihr erneut mit einem Trade auf Curevac Geld verdienen könntet. Zur Erinnerung – seit April waren wir “short”, aufgrund der Risiken. Nachdem die Risiken nun eingepreist sind, geben wir Euch neue, progressive Tradingideen an die Hand. Übrigens – wer bis 31.8 sein Abo bei uns abschließt, ist am großen Trainingstag im September im Wert von 200 Euro mit dabei. Als DANKESCHÖN für 97% Verbleibquote unserer Abonnenten seit Start im Jahr 2017. Wer zu uns kommt, der bleibt. Und das nehmen wir als großes Kompliment mit Dank und Motivation an.