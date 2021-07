Disclaimer

LYNX Eckert & Ziegler: Was soll man dazu noch sagen? Am Dienstag nach Handelsende hob Eckert & Ziegler seine Gewinnprognose für das laufende Jahr an. Die Aktie, ohnehin seit Jahresbeginn fast nonstop im Steigflug, schoss weitere 6,23 Prozent auf einen neuen Rekordlevel nach oben. Aber wie solide ist diese Super-Rallye?