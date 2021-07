Stimmung noch überhaupt nicht euphorisch, Investitionsquoten hoch

In den USA - und das ist nunmal der Impulsgeber für die Aktienmärkte weltweit - ist die Stimmung alles andere, als bullish, geschweigedenn euphorisch. Im Gegenteil: wie der Fear and Greed Index von CNN Money veranschaulicht, hegen die Anleger eher Zweifel und sind negativ eingestellt. Das ist ein untrügliches Indiz, dass noch viel Luft nach oben im mittel- bis langfristigen Zeitfenster ist, und noch einige Investoren an der Seitenlinie stehen.

Für mich ist damit klar, dass etwaige Korrekturen allenfalls temporär sein dürften, und wir recht schnell wieder hochgekauft werden sollten. Das ist auch, was wir bei den wenigen, leichten Rücksetzern erleben.

Betrachten wir die CoT-Daten, so sehen wir eine hohe Investitionsquote des Managed Money (Fonds), mit fast einer Million Netto-Long. Bei derlei hohen Engagements gab es in der Vergangenheit desöfteren Rücksetzer oder zumindest Seitwärtsbewegungen in unmittelbarer Folge.

Fazit: Der Bullenmarkt ist absolut intakt und es ist noch erhebliches Potenzial gen Norden, auf Sicht von 1-3 Jahren. Kurzfristig schaden etwas höhere Cashquoten sicher nicht. Um in nennenswertem Umfang auf die kurze Seite zu setzen, und längere Abschwünge zu erleben, fehlen bis dato aber die Grundlagen.

Quellen der Graphiken: www.barchart.com und https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

Wer einen Rücksetzer Long handeln möchte, kann dies unter anderem mit folgendem Produkt von MORGAN STANLEY tun: