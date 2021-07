Foto: finanzbusiness Sven Matthiesen rückt in den Vorstand der Frankfurter Sparkasse auf Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 15 | 0 | 0 29.07.2021, 08:26 | Der 53-Jährige kam beim Institut bereits im August 2020 als Generalbevollmächtigter an Bord. Zuvor war er in leitender Position bei der Helaba tätig.

