JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton mit "Neutral" und einem Kursziel von 34 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Traton sei einer der wenigen Lastkraftwagenhersteller mit einem prozentual zweistelligen Gewinnwachstum in den Jahren bis 2023, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundlage seiner neutralen Einstufung der Aktie seien der fehlende Schwung bei der Marke MAN und eine geringe Liquidität der Traton-Aktien./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2021 / 20:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.