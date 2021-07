La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure: USA im Fokus

- Unternehmen der Energieverteilung und Netzwerkbetreiber bleiben die am stärksten gewichteten Sektoren

- Sektor-Rotation zugunsten von See- und Flughäfen

Im Zuge der aktuellen quartalsweisen, rein regelbasierten Reallokation des La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (DE0009763342 [R] und DE000A0MKQN1 [I]) wurden zwölf der insgesamt fünfzig im Portfolio befindlichen Titel ausgetauscht. Auch die Gewichtung der einzelnen Werte zueinander wurde wieder gleichgewichtet. Die größte Sektor-Rotation ergab sich durch die Reduzierung von Energienetzen zugunsten von See- und Flughäfen. Durch die Regionenneutralität im Fonds kam es zu keiner Anpassung innerhalb der Verteilungen der Regionen Nordamerika, Europa und Asien. Auf Länderebene liegt der Schwerpunkt aktuell mit 28 Prozent auf den USA, dahinter Kanada mit 14 Prozent. Italien folgt mit 12 Prozent auf Platz drei.

Sektorgewichtung

Aktuell dominieren die Energie-Distributoren mit 38 Prozent. Gas- und Öl-Netzwerke machen 16 Prozent aus, Energie-Netzwerke 14 Prozent, Eisenbahnunternehmen sind mit 12 Prozent vertreten. Neu aufgenommen wurde beispielsweise das US-Unternehmen Entergy Corporation, ein im Süden der USA ansässiges Energieunternehmen, das in erster Linie in der Stromerzeugung tätig ist. Ein weiteres neu hinzugekommenes Unternehmen ist SATS Ltd., der Hauptanbieter von Bodenabfertigungs- und Bordverpflegungsdiensten am Flughafen Singapur-Changi.

Der Fonds investiert ausschließlich in Unternehmen aus dem Bereich Kerninfrastruktur. Darunter versteht man Netzwerkbetreiber für Energie und Rohstoffe, wie Strom, Öl und Gas sowie zur Kommunikation, aber auch Betreiber von See- und Flughäfen, Mautstraßen, Tunneln und Brücken fallen darunter. Diese Unternehmen zeichnet aus, dass sie über einen stabilen Cashflow aus langfristigen Nutzungsverträgen verfügen. Weiterhin ist absehbar, dass die aktuell weltweit angelegten Konjunkturprogramme auch in den Ausbau von Infrastrukturen fließen werden, was dieser Assetklasse zugutekommen sollte.