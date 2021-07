Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Danone kehrt zu Wachstum zurück - Höhere kosten belasten Der Nahrungsmittelhersteller Danone ist im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. So nahmen die Umsätze um 3,6 Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte. Dabei belasteten …