Britisches FinTech-Unternehmen Darwinex sichert sich 3 Mio. Euro Wachstumsfinanzierung



Juan Colón, Mitbegründer von Darwinex, verkündet einen wichtigen Meilenstein für den Vermögensverwalter



London



Das FinTech-, Broker- und Vermögensverwaltungsunternehmen Darwinex hat 3 Millionen Euro an Kapital gesammelt, um seine ehrgeizigen Wachstumsziele verfolgen zu können.

Die Hauptinvestoren in dieser Runde waren Stefan Jaecklin und Pinorena Capital, zu denen sich die Darwinex-Mitgründer und mehrere Führungskräfte des Unternehmens gesellten. Pinorena Capital, eine Investmentgesellschaft mit FinTech-Fokus unter der Leitung des Unternehmers Illimar Mattus, beteiligt sich mit dieser ersten Investition an der Expansion von Darwinex.

Darwinex, das von der FCA in Großbritannien reguliert wird (Tradeslide Trading Tech Limited - FRN 586466), verzeichnete laut seinen aktuellen Finanzzahlen im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatzsprung von 72 % auf über 4,69 Millionen Euro.



Seit Kurzem ist Darwinex im Handel mit über 60 Termingeschäften und allen US-Stückaktien auf der Trader Workstation (TWS) aktiv, um eine hochwertigere Produktpalette anzubieten und seinen Marktzugang zu diversifizieren. Mit der einzigartigen, ganzheitlichen FinTech-Lösung von Darwinex können erfolgreiche Trader, aber auch kleine bis mittelgroße Hedgefonds ihre Handelsstrategien mühelos in investierbare Vermögenswerte umwandeln. Ein einmaliges Produkt, mit dem erfolgreiche Trader ihr Einkommen skalieren und Zugang zu externem Investorenkapital erlangen können, alles innerhalb des robusten rechtlichen und technologischen Ökosystems von Darwinex. Erfolgreiche Trader erhalten außerdem Zugang zu DarwinIA, der monatlichen Kapitalzuweisung von Darwinex von bis zu 90 Millionen Euro pro Jahr, die zur Förderung von Strategien mit soliden Fundamentaldaten und hohen Renditeversprechen eingesetzt wird.



"Es freut uns sehr, dass alle Mitgründer und Darwinex-Teammitglieder an dieser Runde beteiligt sind, neben dem bisherigen Großinvestor Stefan Jaecklin. Wir begrüßen es auch, dass Pinorena Capital zum Kreis der Anteilseigner hinzugestoßen ist und nicht nur Kapital, sondern auch seine Erfahrung im Skalieren und Aufbauen von Finanzunternehmen auf globaler Ebene einbringt. Jetzt sind wir bereit, unsere außergewöhnlichen Handels- und Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten einem viel größeren globalen Publikum zugänglich zu machen und die Vermögensverwaltungsbranche auf den Kopf zu stellen", so Darwinex-Mitbegründer und CEO Juan Colón.

Über Darwinex (Tradeslide Trading Tech Limited):

Darwinex ist ein Multi-Asset-Broker und Vermögensverwalter, der von der Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich reguliert wird (FRN 586466). Als Broker verschafft das Unternehmen den Tradern Zugang zu den Märkten sowie die notwendige regulatorische Abdeckung, um Kapital von Drittanlegern anziehen und monetarisieren zu können.

Gegründet im Jahr 2012, beschäftigt Darwinex heute über 50 Mitarbeiter in der Londoner Zentrale und im Entwicklungsbüro in Spanien. Das Unternehmen ist gründergeführt, gut abgesichert und organisch profitabel.

Kontaktdaten



Alicia Ortega, Marketingleiterin



+44 20 3769 1554



Unternehmen: Darwinex



London

Großbritannien

