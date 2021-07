Saville Resources Inc. schließt erste Bohrungen im Prospektionsgebiet Miranna auf seiner Liegenschaft Niobium Claim Group in Quebec ab

29. Juli 2021 – Saville Resources Inc. (TSXv: SRE, FWB: S0J) (das „Unternehmen“ oder „Saville“) gibt bekannt, dass es im Rahmen seines Kernbohrprogramms 2021 auf der Liegenschaft Niobium Claim Group (die „Liegenschaft") im Norden von Quebec vier Bohrungen im Prospektionsgebiet Miranna niedergebracht hat. Das Programm wird von Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton, AB, geleitet, während die Bohrarbeiten von Logan Drilling Ltd. aus Stewiacke, NS, durchgeführt werden.

Das Unternehmen zog für seine ersten Testbohrungen ins Prospektionsgebiet Miranna um, nachdem es drei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 681 m in dem etwa 1 km südöstlich gelegenen Prospektionsgebiet Mallard niedergebracht hatte (siehe Pressemitteilung vom 22. Juli 2021). In Miranna wurden jetzt vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 668 m bis in Tiefen von 140 m bis 236 m niedergebracht. Die ersten beiden Bohrungen überprüften den östlichen Rand des magnetischen Hochs, das das Ziel definiert, während die nächsten beiden Bohrungen den mittleren bzw. nördlichen Rand des Ziels anvisierten. Das Unternehmen freut sich, mitzuteilen, dass in jeder der Bohrungen in Miranna eine grobkörnige (bis zu 0,5 cm) Pyrochlor-Vererzung beobachtet wurde, die hauptsächlich in einer Magnetit-Kalzit-Karbonatit-Gesteinseinheit beherbergt ist. Diese Gesteinseinheit korreliert mit einem von mehreren deutlich vererzten Findlingszügen, die bis zur magnetischen Anomalie zurückverfolgt wurden, die jetzt mittels Bohrungen überprüft wird.

Mike Hodge, President und CEO des Unternehmens, kommentierte: „Es ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, seine ersten Bohrungen in Miranna angesetzt zu haben. Unser technisches Team hat dieses Ziel über mehrere Feldsaisonen hinweg erschlossen und ist sehr begeistert, dass diese Scoping-Reihe von Bohrungen ausgeführt werden konnte. Die gesammelten Informationen werden es uns ermöglichen, eine aggressive Folgephase der Bohrungen über die anvisierte magnetische Anomalie zu verfeinern und zu fokussieren.“

Miranna zeichnet sich durch einen stark mineralisierten (Niob-Tantal-Phosphat), durch Gletscherbewegung verstreuten Findlingszug mit einem Scheitelpunkt aus, der mit einer ausgeprägten Anomalie mit hoher Magnetfeldstärke übereinstimmt. Es wird angenommen, dass sie die Quelle ist. Die Analyseergebnisse von Proben der mineralisierten Findlinge beinhalten 5,93 % Nb2O5, 310 ppm Ta2O5 und 11,5 % P2O5 sowie 4,30 % Nb2O5, 240 ppm Ta2O5 und 13,4 % P2O5 und mehrere weitere Proben mit Werten von mehr als 1 % Nb2O5. Die Bohrlöcher bei Miranna zielen auf die interpretierte Grundgesteinsquelle des mineralisierten Geschiebes ab.