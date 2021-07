Sienna schließt die Bohrarbeiten im Goldprojekt Bleka in Norwegen ab

Vancouver, B.C., 29. Juli 2021, Sienna Resources Inc. („Sienna“ oder das „Unternehmen“) (SIE—TSX.v, SNNAF—USA, A1XCQ0--Deutschland) freut sich, den Abschluss der Bohrarbeiten in seinem Goldprojekt Bleka in Norwegen bekanntzugeben. Der Bleka-Kern wurde an das nationale Kernarchiv in Lokken geschickt. Insgesamt 151 Proben wurden geschnitten und an das ALS-Labor in Mala transportiert, wo die Proben zerstoßen und pulverisiert und sodann zur Analyse zum ALS-Labor in aIrland geschickt wurden. Die Proben werden einer Analyse mit Viersäuren-Aufschluss und einer Multi-Element-Massenspektral-Analyse unterzogen. Gold wird durch Brandprobe bestimmt. Die Probenahme erfolgt gemäß NI 43-101-Bestimmungen. Doppelproben und stichprobenmäßige Prüfungen mit Leermaterial werden regelmäßig durchgeführt, und zertifiziertes Referenzmaterial wird in den Probenfluss eingebracht. Die Ergebnisse werden in 4 – 6 Wochen erwartet.

Insgesamt wurden in dieser Bohrphase ungefähr 1.500 Meter gebohrt. Der Erzgang Bleka wurde im Jahr 1880 entdeckt, und bis zum Jahr 1940 fanden zeitweise Bergbauarbeiten statt. Der Erzgang Bleka ist in einen deformierten Grünsteingürtel im südlichen Norwegen eingebettet und wurde während zwei Quarzgang bildenden Phasen geformt. Goldhaltige Quarzgänge enthalten typischerweise Cu-Bi (Kupfer-Wismut) und Turmalin. Die Sammlung historischer Daten kombiniert mit Erkundungskartierung enthüllten eine Serie wenig erforschter Erzgangschwärme in der Liegenschaft Bleka, die in diesem Bohrprogramm geprüft wurden.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erläutert: „Wir freuen uns, diese Bohrphase in Bleka abgeschlossen zu haben und können die Bohrergebnisse in den kommenden Wochen kaum erwarten. Wir warten nicht nur auf unsere Bohrergebnisse aus Norwegen, sondern erwarten auch, in Kürze mit unseren Feldprogrammen in unserem Platin-Palladium-Projekt Marathon North in Ontario zu beginnen, das direkt an Generation Mining Ltds Palladiumäquivalent-Vorkommen Marathon mit 7,1 Millionen Unzen angrenzt. Wir arbeiten derzeit außerdem an unserem Platingruppenelement-(PGE)-Projekt Kuusamo in Finnland, das direkt an das LK-Projekt, das derzeit von Palladium One Mining Inc. entwickelt wird, angrenzt. Sienna ist einer der größten Landbesitzer in dieser Gegend in Finnland. Die Geschäftsführung beschreibt den Verlauf mehrerer, für die nächsten Monate geplanter Bohr- und Arbeitsprogramme mit Begeisterung. Dies wird eine der aktivsten Perioden in Siennas Geschichte sein“. Die Geschäftsführung warnt, dass Ergebnisse aus der Vergangenheit oder Entdeckungen in Liegenschaften in der Umgebung von Sienna nicht notwendigerweise auf Mineralisierung in den Liegenschaften des Unternehmens schließen lassen.