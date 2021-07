Das weltweit zu den führenden Anbietern von Beschichtungsanlagen für die Halbleiterindustrie gehörende Unternehmen hat im ersten Quartal 2021 im Jahresvergleich Aufträge, Umsatz und Nettoergebnis kräftig erhöht. Auch die ad hoc Mitteilung vom 9. Juni über eine weitere Erhöhung der Prognose für Auftragseingänge, Umsatzerlöse und EBIT-Marge zündete am Markt ein Kursfeuerwerk im Ausmaß von 28 Prozent in nur 2 Tagen. Heute um 7:30 veröffentlichte Aixtron den 6-Monatsbericht, wobei die globale Steigerung der Produktionskapazität in der Chipindustrie wieder die Bücher von Aixtron füllte. Aktuell ist für die kommenden 3 Jahre ein Zuwachs beim Gewinn pro Aktie von 166 Prozent geplant. Mit einem erwartetem KGV 2023 von 24,80 befindet sich Aixtron bei den Technologiewerten in guter Gesellschaft.

Zum Chart

Bei Bekanntgabe der Q1 Zahlen am 29. April 2021 musste die Aktie von Aixtron noch Federn lassen. So gab das Papier im Tagesverlauf um knappe 10 Prozent nach, nur um am 9. und 10. Juni nach einer ad hoc Meldung 28 Prozent hinzuzugewinnen und den gewichtigen Widerstand bei 20 Euro zu überwinden. Dabei sind die Analystenschätzungen durchwegs positiv. Die aktuellste Einschätzung vom 26. Juli seitens Barclays sieht das Papier vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei 29 Euro, was einem Potenzial von 39 Prozent entspricht. Der gestrige Zugewinn von 3,22 Prozent könnte ein gutes Omen für den Kursverlauf nach der Veröffentlichung sein.