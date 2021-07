Commerce Resources Corp. beginnt Sommerbohrprogramm bei der Seltenerd- und Flussspat-Lagerstätte Ashram

29. Juli 2021 – Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H0, OTCQX: CMRZF) (das „Unternehmen“ oder „Commerce“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine erste Bohrung im Rahmen des Feldprogramms 2021 auf der Seltenerd- und Flussspat-Lagerstätte Ashram im Norden von Quebec angesetzt hat. Das Programm wird von Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton, AB, geleitet, während die Bohrarbeiten von Logan Drilling Ltd. aus Stewiacke, NS, durchgeführt werden.

Das Unternehmen hat das Bohrgerät vorzeitig zur Lagerstätte Ashram mobilisiert, nachdem Saville Resources mehrere Bohrungen in den Prospektionsgebieten Mallard und Miranna niedergebracht hatte, die sich innerhalb von 1 km von Ashram befinden, wo Saville Resources eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 75 % hält. Die Überschneidung der beiden Programme führt zu erheblichen Kosteneinsparungen durch die gemeinsame Mobilisierung von Bohrgeräten, im Camp-Betrieb und bei anderen Kosten für dieses Programm.

Auf der Lagerstätte Ashram werden 15 bis 20 Bohrungen (NQ-Durchmesser) mit einer Gesamtlänge von 2.500 m erwartet. Die Bohrungen zielen auf eine weitere Abgrenzung der Lagerstätte, die nach Norden und Süden offenbleibt, sowie auf eine Erhöhung des Vertrauens in die Ressourcen von vermutet/angedeutet auf angedeutet/nachgewiesen in Gebieten, in denen die Neodym-Praseodym-Gehalte („NdPr“) am höchsten sind. Abhängig von der Lage innerhalb der Lagerstätte variiert die typische NdPr-Verteilung von 21-24+ %, wobei Monazit der dominierende Träger der Seltenerdelemente („REEs“) ist.

Das Unternehmen avanciert weiterhin die erneute Protokollierung der Bohrkerne (Core Relog) und das geologische Modell der Lagerstätte, das als Grundlage für das Bohrprogramm dienen wird, um seine Zielsetzungen zu erreichen. Zusätzlich zu den Bohrungen sammelt das Unternehmen weiterhin die restlichen Felddaten, die für die Vormachbarkeitsstudie (Prefeasibility Study,PFS) erforderlich sind, und plant, die verbleibenden Besuche der qualifizierten Person vor Ort zu einem späteren Zeitpunkt im Programm durchzuführen. Parallel zu den Feld- und PFS-Programmen treibt das Unternehmen seine Entwicklung der Arbeitsablaufdiagramme bei Hazen Research in Colorado weiter voran, wobei andere Komponenten des PFS derzeit von externen Beratern (BBA Engineering, CIMA+ usw.) bearbeitet werden.