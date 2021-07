Rritual Superfoods ausgewählt für die Teilnahme am Kroger Natural & Organic Innovation Summit

VANCOUVER, 29. Juli 2021 – Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RSF) (FSE: 0RW) (OTC: RRSFF) gibt bekannt, dass es ausgewählt wurde, am Kroger Natural & Organic Innovation Summit (Innovationsgipfel Natur & Bio) teilzunehmen, einer hochexklusiven Gelegenheit, direkt mit Top-Einkäufern in Kontakt zu treten.

„Kroger, der führende Lebensmittelhändler in den USA, veranstaltet ein Gipfeltreffen zum Thema Natur- und Bioprodukte, um seinen Kunden das Beste vom Besten zu bieten, und wir freuen uns sehr, dass Rritual für die Teilnahme auserwählt wurde,“ meinte David Kerbel, CEO und Direktor von Rritual Superfoods. „Unser Team hat hervorragende Arbeit geleistet und das Bewusstsein innerhalb von Kroger geschärft, um uns in die Lage zu versetzen, mit 65 einflussreichen Einkäufern zusammenzutreffen und die Marke Rritual zu etablieren, während wir unsere Verkaufskampagne vorantreiben, um unsere Produkte für jeden Verbraucher im Land greifbar zu machen.“

Kroger Co. betreibt 2.750 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte, die täglich fast 11 Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten bedienen. Das Kroger Natural & Organic Innovation Summit ist eine exklusive Veranstaltung, bei der ca. 65 Einkäufer ausgesuchte Marken, darunter auch Rritual Superfoods, auf One-on-One-Ebene treffen. Dies gibt dem Rritual-Verkaufsteam die Gelegenheit sein detailliertes Wissen über Produkteigenschaften und -vorteile weiterzugeben und die wachsende Kategorie der Superfoods zu erörtern.

Die Produkte von Rritual sind alle USDA-zertifiziert biologisch und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt oder pur getrunken werden kann. Die firmeneigene Immune-Synergy Six Mushroom Blend von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darmmikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauungsfunktion fördert.

Über Rritual

Rritual ist ein schnellwachsendes Unternehmen im Bereich funktionelles Superfood, das Wellness-Produkte für einen holistischen, gesunden Lebensstil entwickelt. Das Unternehmen ist auf dem Weg, ein Marktsegment zu dominieren, in dem Nachfrage und Verkauf exponentiell wachsen. Unter der Leitung eines Führungsteams mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im CPG-Bereich begann Rritual den Vertrieb an wichtige Handelsketten und positioniert sich mit einer Superfood-Plattform als ein führendes Unternehmen im Bereich funktionelle Gesundheit und Wellness. Rritual vertreibt biologische Wellness-Produkte in den Vereinigten Staaten durch eine erste Markteinführung in mehr als 10.000 Verkaufsstellen und über www.rritual.com.