China beruhigt, Fed spielt auf Zeit, Zinsen fallen weiter

Die Erholung bei chinesischen Aktien geht weiter, nachdem die Wertpapieraufsicht des Landes ein virtuelles Meeting mit chinesischen und internationalen Investmentbanken einberief und mitteilte, dass die Eingriffe im e-Learning-Sektor gezielter Natur und keine weiteren Maßnahmen dieser Art in anderen Sektoren geplant seien. In der Folge gibt es zweistellige prozentuale Kursgewinne bei Aktien wie Tencent, eine Erholung sowohl im Hang Seng als auch bei festlandchinesischen Aktien allgemein.

Die Federal Reserve hat gestern durch die Blume mitgeteilt, sich nicht groß um das Thema Inflation, sondern fast ausschließlich um das Thema Arbeitsmarkt kümmern zu wollen. Erstmals definierte die Notenbank das Ziel, ab wann die Zinsen angehoben werden können: erst bei Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt. Gleichzeitig nahm die Seuchenschutzbehörde CDC ihre Empfehlung zurück, wonach vollständig Geimpfte künftig keine medizinischen Masken mehr in Innenräumen tragen müssen. Die USA steuert also möglicherweise auf ein Szenario hin, indem sich der Arbeitsmarkt nicht mehr vollständig erholen wird. Das würde nach neuer Kommunikation der Fed bedeuten, dass die Zinsen erst sehr spät oder vielleicht auch nie wieder signifikant angehoben werden. Gleichwohl gewinnen die Arbeitsmarktdaten in den kommenden Monaten eine größere Bedeutung als Zahlen zur Inflation.

Der Deutsche Aktienindex steht dort, wo er gestern auch schon war. Neue Entscheidungen wurden nicht getroffen. Die Aktie der Deutschen Bank hat ihre Rally im Handelsverlauf nicht halten können. Am Ende waren alle Gewinne weg, wahrscheinlich auch deshalb, weil auch in der Eurozone im Moment der Glaube an eine wieder bald einkehrende Normalität bei den Zinsen schwindet. Der Bund Future zieht immer weiter an, zuletzt bis knapp unter 176, dem höchsten Stand seit Anfang Februar. Das war ungefähr der Zeitpunkt, an dem die Anleger begannen, das Risiko eines schnellen Gegensteuerns der Europäischen Zentralbank einzupreisen. Jetzt reagiert niemand mehr, weder die EZB noch die Märkte. Die Zentralbanken haben es geschafft, das Thema Inflation für den Moment totzureden.

