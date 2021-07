Anleger, die BioNTech im Depot haben, dürften heute vor Freude in die Luft springen. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. 268,00 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. So generiert der Titel ein neues Monatshoch. Bis dato hatten 259,00 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Die Spannung bei BioNTech ist also auf dem Siedepunkt.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Anleger, die mittel- und langfristig an BioNTech glauben, sehen sich hier heute bestätigt.

Fazit: BioNTech kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.