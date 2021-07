--------------------------------------------------------------------------------

HalbjahresergebnisRanshofen -* AMAG ist bestens gerüstet aus der Krise gestartet und nützte die positiveNachfrageentwicklung zur Steigerung der Absatzmenge in allen Segmenten* Stabile Produktion mit sehr guter Performance bei Arbeitssicherheit (TRIFR*:0,28)* Umsatz- und Ergebniszahlen deutlich über Vorkrisenniveau* Umsatzerlöse preis- und mengenbedingt auf 595,1 Mio. EUR gesteigert (H1/2020:463,8 Mio. EUR)* Rekord-Halbjahres-EBITDA von 93,6 Mio. EUR (H1/2020: 59,3 Mio. EUR)* Ergebnis nach Ertragsteuern mit 35,0 Mio. EUR klar über den Niveaus von 2020und 2019 (H1/2020: 12,4 Mio. EUR; H1/2019: 18,9 Mio. EUR)* Ausblick 2021: Gesamtjahres-EBITDA zwischen 155 und 175 Mio. EUR nach108,2 Mio. EUR im Vorjahr und 143,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019*Total Recordable Injury Frequency Rate, bezogen auf 200.000 ArbeitsstundenDie AMAG Austria Metall AG konnte nach einem soliden Start in das 1. Quartal2021 weiter vom positiven Marktumfeld profitieren. Insbesondere attraktiveAluminiumpreise und Prämien sorgen für spürbaren Rückenwind im Segment Metall.Die Nachfrage nach Aluminiumwalzprodukten und Recycling-Gusslegierungen hat sichpositiv entwickelt. Erwartungsgemäß niedrig zeigte sich der Bedarf aus derLuftfahrtindustrie im Berichtszeitraum.Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG Austria Metall AG: "Wir waren fürdie rasche Markterholung gut gerüstet und konnten damit das positiveWirtschaftsumfeld nutzen. Durch die attraktive Preissituation im Segment Metallund eine erfreuliche Absatzentwicklung am Standort Ranshofen konnten wir nichtnur das Vorkrisenniveau übertreffen, sondern sogar das beste Halbjahresergebnisin der AMAG-Geschichte erzielen."Die Umsatzerlöse reflektieren eine positive Entwicklung im Aluminumpreis sowiein der Absatzmenge. Der 3-Monats-Aluminiumpreis lag in der aktuellenBerichtsperiode im Durchschnitt bei 2.256 USD/t nach 1.622 USD/t im 1. Halbjahr2020. Die Absatzmenge konnte von 203.200 auf 226.100 Tonnen spürbar gesteigertwerden. Insgesamt zeigt sich ein Umsatzanstieg von 463,8 Mio. EUR im 1. Halbjahr2020 auf 595,1 Mio. EUR im 1. Halbjahr 2021 (+28,3 %).Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte nach 59,3Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Vorjahres auf aktuell 93,6 Mio. EURdeutlich gesteigert werden. Ausschlaggebend dafür waren neben einer stabilen