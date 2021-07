Sartorius übernimmt den Zellkulturspezialisten Xell AG

Ausbau des Sartorius-Zellkulturmediengeschäfts mit Fokus auf Medien für Gentherapien und Impfstoffe

Deutliche Erweiterung der Kapazitäten für die Fertigung von Pulver- und Flüssigmedien

GÖTTINGEN, Germany, 29. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Das Life-Science-Unternehmen Sartorius hat über seinen Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech den Zellkulturspezialisten Xell AG mit Sitz in Bielefeld, Deutschland, übernommen. Die Xell AG entwickelt, produziert und vermarktet Nährmedien für Zellkulturen, insbesondere zur Herstellung von viralen Vektoren, die bei Gentherapien und Impfstoffen zum Einsatz kommen. Überdies bietet das Unternehmen verschiedene Analytik-Services an, um Medienkomponenten zu charakterisieren und zu quantifizieren sowie die Medienrezepturen zu optimieren.

Die Xell AG war bisher in Privatbesitz, beschäftigt rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen Umsatz von ca. 5 Millionen Euro bei starken Wachstumsraten und einer deutlich zweistelligen EBITDA-Marge erwirtschaften. Am Firmensitz wurde kürzlich eine sehr umfangreiche und hochmoderne Kapazitätserweiterung abgeschlossen. Die Vertragspartner einigten sich auf einen Kaufpreis von rund 50 Millionen Euro zuzüglich zweier Earn-Out-Komponenten, die von der Erreichung definierter Umsatzziele in den Jahren 2022 bis 2025 abhängig sind.