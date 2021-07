Patrimonium Private Equity beteiligt sich an Octo Actuators



Zürich, 29.07.2021 - Patrimonium Private Equity beteiligt sich an Octo Actuators, einem stark wachsenden, führenden Unternehmen im Bereich integrierter Antriebssysteme für die Betten- und Möbelindustrie.



Octo Actuators, mit operativem Hauptsitz in Grünsfeld, Baden-Württemberg, erzielt mit 90 Mitarbeitenden rund € 20 Millionen Umsatz und entwickelt, produziert und vertreibt Antriebssysteme europaweit und selektiv in Asien. Ihre innovativen elektrischen Antriebssysteme kommen bei Lattenrost-, Polster- und Boxspringbetten sowie motorisierten Matratzen und Polstermöbeln zum Einsatz. Die Gesellschaft ist in den letzten Jahren stark gewachsen und plant die weitere Expansion mit neuen Produkten und der Erschliessung neuer Kundensegmente und internationaler Märkte.

Die Gesellschaft wurde vom Serienunternehmer und Technologie-Entwickler, Eckhart Dewert, gegründet und wird von einem Management-Team mit langjähriger Erfahrung geleitet. Die Unternehmensentwicklung wird durch positive Markttrends wie wachsende Ausgaben für Komfort in privaten Haushalten sowie für Lösungen für die alternde Bevölkerung unterstützt.



Strategische und finanzielle Unterstützung durch Patrimonium Private Equity



Patrimonium Private Equity beteiligt sich an der schweizerischen Holdinggesellschaft der Gruppe und unterstützt über die nächsten Jahre das weitere Wachstum durch Kapitalerhöhungen. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Prof. Dr. Mehdi Mostowfi, Verwaltungsratspräsident der Octo Actuators Gruppe, erklärt: «Patrimonium Private Equity ist als zuverlässiger Partner für wachsende KMU's in der DACH-Region bekannt und das Team hat aufgrund seiner grossen unternehmerischen Erfahrung unser Vertrauen gewonnen. Wir sind überzeugt, dass die weitere Expansion durch Patrimonium Private Equity als Partner in idealer Weise unterstützt wird.»

