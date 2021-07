Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Top-Seller: Diese Fonds sind aktuell besonders gefragt: Drei Aufsteiger im Juli Zurzeit tut sich nicht viel an den Börsen – der Dax kommt nicht recht vom Fleck und Investoren halten sich zurück. Welche Fonds sind in diesen Tagen gefragt, was wird vermehrt gekauft? Wir schauen auf drei Aufsteiger.Ranking nach Volumen: Franklin …