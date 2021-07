PARIS (dpa-AFX) - Ein starkes Musikstreaming-Geschäft und eine weiter zunehmende Anzahl an Fernseh-Abonnenten haben dem Unterhaltungskonzern Vivendi ein überraschend gutes Halbjahr beschert. Der Halbjahresumsatz stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um etwas mehr als acht Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, wie der Konzern am Mittwochabend in Paris mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebita) lag mit 1,07 Milliarden Euro 45 Prozent über dem Wert ein Jahr zuvor. Beide Kennziffern lagen über den Erwartungen der Branchenexperten.

Für die Vivendi-Aktie ging es am Donnerstag nach oben. Der Kurs der Aktie stieg zu Handelsbeginn bis zu vier Prozent. Das Niveau konnte das Papier nicht halten - zuletzt legte der Kurs noch um rund zwei Prozent zu. Die Aktie gehörte so zu den größten Gewinnern im Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 . JPMorgan-Analyst Daniel Kerven lobte die operative Entwicklung und hob das Kursziel um einen Euro auf 44 Euro an. Das Wachstum des Medienkonzerns aus eigener Kraft und der operative Gewinn hätten seine Schätzungen deutlich übertroffen. Die Franzosen dürften zudem einen umfangreichen Aktienrückkauf auflegen.