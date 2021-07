Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

WTI kann sich über 10er-EMA halten Aktuell liegt WTI mit einem Aufschlag von 1,19% bei 73,23 Dollar im Plus. Und kehrt damit bis in den steigenden Trendkanal zurück, aus dem WTI am 19. Juli mit einer langen roten Tageskerze nach unten ausgebrochen war. Solange sich WTI nun über dem …