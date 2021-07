Kann sich die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen zumindest auf 54 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) vollführte zwischen Ende Oktober 2020 bis Mitte Mai 2021 einen beachtlichen Kursanstieg von 40 Euro auf 57 Euro. Danach trat sie wegen der nach wie vor schwelenden Glyphosatprozess-Problematik in den USA in eine Konsolidierung ein, die am 27. Juli 2021 knapp unterhalb von 50 Euro ihren Tiefpunkt fand. Seit damals befindet sich der Aktienkurs allerdings wieder leicht im Aufwind.

Auf dem aktuelle Kursniveau wird die Aktie von Experten als stark unterbewertet eingestuft und in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 74 Euro (Berenberg Bank) zum Kauf empfohlen. Wer der Aktie in den nächsten Wochen zumindest eine Kurserholung auf zumindest 54 Euro zutraut (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 26. Mai 2021), könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.