Gestern um 20 Uhr wurden die Ergebnisse der US-Notenbankberatungen bekannt gegeben. Kurzfristig erwartet Notenbank Chef Powell das Risiko einer aufflammenden Inflation als gestiegen. Mittelfristig ist er aber überzeugt, dass die Inflation wieder sinken wird. Werden die Marktteilnehmer von der Inflationsangst angesteckt, ist ein Rückgang der wichtigen Zinsindikatoren wie der Bund-Future möglich. Aus heutiger Sicht sieht es aber danach aus, dass die Fed diese Inflationsspitze ohne Zinserhöhung oder Tapering „durchtauchen“ will. Weiters sollte berücksichtigt werden, dass der Bund-Future die letzten zwei Monate weit nach oben gelaufen ist und der Widerstand bei 177,64 Euro auf einen Test wartet. Auf kurze Sicht ist aber von weiteren Kurssteigerungen bis auf 178,50 Euro auszugehen.

.

Zum Chart

.

Der Euro-Bund hat sich im großen Bild seit dem starken Anstieg Anfang März 2020, wo die 180,80 Euro gehandelt wurden, auf eine Range zwischen 169,87 Euro und 177,64 Euro eingependelt. In der Zeitspanne der Corona-Krise entwickelte sich der Kurs die folgenden 7 Monate bis Oktober 2020 an die obere Begrenzung der Range. Inflationssorgen und der wirtschaftliche Nachholeffekt senkten den Kurs bis Mai 2021 wieder auf die untere Begrenzung der Range. Der aktuelle Anstieg verläuft im Vergleich zu den älteren Kursentwicklungen rasanter, nachdem in guten zwei Monaten die Range von unten nach oben durchquert wurde. Die zukünftige Kursentwicklung könnte in zwei Szenarien ablaufen. So könnte der Euro-Bund bei 178 Euro den Kursverlauf umkehren und in den Monaten August bis September bis auf 174 Euro nach unten korrigieren, um in weiterer Folge erneut die 178,50 Euro ins Visier zu nehmen. Der Kurs könnte aber auch direkt die 178,50 Euro anlaufen. Für die Strategie wird das zweite Szenario in Betracht gezogen.