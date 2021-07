ABP Publishing hat jetzt mehr als 500 Hörbuchtitel im Katalog und der Umsatz soll 2021 Prognosen zufolge um 30 % steigen

„In den letzten drei Jahren verzeichnete ABP Publishing ein solides Wachstum bei Umsatz und Produktion. Damit ist es uns gelungen, ein effektives System für den Erwerb von Rechten an Büchern mit hohem Potenzial zu schaffen und daraus hochwertige Hörbücher zu machen. Diese Kombination wird uns meiner Ansicht nach helfen, unser Hauptziel in den nächsten drei Jahren zu erreichen – den aktuellen Katalog zu verdoppeln“, sagte Viktoria Salnikova, Chief Editorin von ABP Publishing.

ABP Publishing wird neue Partnerschaften eingehen und effektivere Kooperationen mit seinen derzeitigen Partnern entwickeln. Das Unternehmen wird überdies neue Autoren einführen, um die Vielfalt der Hörbücher in seinem Katalog zu vergrößern. Darüber hinaus wird es auch weiterhin den Fokus auf die Bedürfnisse seiner derzeitigen Zielgruppe setzen. Basierend auf diesen Einblicken wird ABP Publishing den Katalog in die richtige Richtung weiterentwickeln, um die Zielmarke einer 100%igen Steigerung zu erreichen.

Andrey Mishenev, CEO von ABP Publishing, glaubt, dass das Unternehmen seine Arbeitskultur im vergangenen Jahr positiv verändert hat, was sein Wachstum und seine künftigen Ziele unterstützen wird. „Da wir uns vollständig auf Fernarbeit umgestellt haben, konnten wir effektiver arbeiten und Ressourcen einsparen, während die Mitarbeiter aufgrund der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben engagierter und motivierter arbeiten. Die Produktivität unserer Mitarbeiter wird unser Wachstum in den kommenden Jahren beflügeln.“

Über ABP Publishing

ABP Publishing ist ein internationaler Verlag für digitale Hörbücher in verschiedenen Sprachen. Der Verlag vertreibt Sachhörbücher zu den Themen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung, Populärpsychologie, Wissenschaft, Elternschaft, gesunder Lebensstil und Spiritualität.

Das Unternehmen hat vier Abteilungen: ABP Verlag in Deutschland, ABP Editions in Frankreich, ABP Editore in Italien und ABP Publishing in anderen Märkten.

