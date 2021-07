Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) ist mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2021 weiter auf profitablem Wachstumskurs. Der Umsatz der Schaltbau Gruppe wuchs um 6 % auf 253,3 Mio. € (6M 2020: 239,3 Mio. €), das EBIT um 42 % auf 13,6 Mio. € (6M 2020: 9,6 Mio. €). Die im Rahmen der Strategie 2023 implementierten Maßnahmen zur Steigerung der finanziellen Performance zeigen Wirkung: die EBIT-Marge stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 5,4 % (6M 2020: 4,0 %). Dabei konnte insbesondere die Profitabilität der Bode signifikant um 3,2 Prozentpunkte auf nunmehr 3,4 % (6M 2020: 0,2 %) verbessert werden. Der Auftragseingang lag mit 279,5 Mio. € (6M 2020: 270,4 Mio. €) etwa 3 % über der Vorjahresperiode, zog aber insbesondere im 2. Quartal 2021 mit einem Plus von 12 % deutlich an. Die Book-to-Bill Ratio ist mit 1,1 weiterhin sehr gesund.

Hohe Dynamik gewinnt die Nachfrage aus den wachstumsstarken Märkten New Energy / New Industry. Im Bereich E-Mobility wurde die Schaltbau darüber hinaus als Zulieferer für eine E-Nutzfahrzeugplattform eines führenden Herstellers mit Produktionsstart ab 2023 nominiert. Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Auftragseingang von 550-580 Mio. €, einem Umsatz von 520-540 Mio. € und einer EBIT-Marge von ca. 5 %.

„Wir setzen die Maßnahmen zur Steigerung der finanziellen Performance konsequent um, die wir im Rahmen unserer Strategie 2023 definiert haben. Das wirkt sich bereits jetzt positiv auf das Ergebnis im ersten Halbjahr aus“, so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. „Besonders deutlich sind die Fortschritte bei der Steigerung der Profitabilität der BODE, dem Ausbau des Servicegeschäfts im Kerngeschäft Rail und der Ausweitung unseres Geschäfts auf die neuen, wachstumsstarken Märkte New Energy / New Industry und E-Mobility. Die erste Nominierung als Zulieferer für die E-Nutzfahrzeugplattform eines führenden Herstellers ist für uns ein Beleg für die technologische Differenzierung unserer Produkte.“

Rail: Pintsch mit starkem Auftragseingang – Bode mit deutlich verbesserter Profitabilität

Während im Segment Pintsch (Bahninfrastruktur) der Umsatz mit 34,6 Mio. € (6M 2020: 34,8 Mio. €) etwa auf Vorjahrsniveau lag und die üblichen saisonalen Schwankungen zeigte, zog der Auftragseingang in diesem Segment gegenüber der Vorjahresperiode deutlich an. Getrieben vor allem durch die Nachfrage nach Bahnübergängen lag er bei 49,7 Mio. € – ein Plus von rund 18 % gegenüber der Vorjahresperiode (6M 2020: 42,2 Mio. €). Das EBIT lag bei 0,8 Mio. € (6M 2020: 2,1 Mio. €), die EBIT-Marge bei 2,4 % (6M 2020: 6,1 %). Das EBIT der Vorjahresperiode war durch Einmaleffekte aus der Beendigung eines Projektes positiv beeinflusst. Das Großprojekt Zwieseler Spinne, die Ausrüstung eines ca. 50 km Streckennetzes mit digitaler Stellwerkstechnologie bis zum Herbst 2023, liegt im Plan.