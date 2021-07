Schaltbau Holding AG: Pintsch übernimmt WOLBER Antriebstechnik

- Ergänzung des Pintsch-Portfolios um innovative Weichenantriebstechnologie - Wachstumspotenzial für Weichenkomponenten auch auf internationalen Märkten - Schaltbau Holding stärkt mit selektiven kleineren Akquisitionen Bahn-Kerngeschäft

München / Dinslaken, 29. Juli 2021 - Die Pintsch GmbH, eine 100%ige Tochter der Schaltbau Holding AG [ISIN DE000A2NBTL2], hat einen Kaufvertrag mit dem Weichenantriebsspezialisten WOLBER Antriebstechnik GmbH mit Sitz in Velbert unterzeichnet. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz im niedrigen einstelligen Millionenbereich und verfügt über eine innovative Weichenantriebstechnologie. Das Produktportfolio der Pintsch GmbH für Eisenbahnleit- und Sicherungstechnik wird mit der Akquisition um eine weitere Schlüsselkomponente ergänzt, die in Stellwerken eingesetzt werden kann. Im Rahmen ihrer Akquisitionsstrategie will die Schaltbau-Gruppe durch selektive kleinere Akquisitionen ihr bestehendes Portfolio im Rail-Segment ergänzen und damit die Marktposition im Bahn-Kerngeschäft stärken. Die Transaktion soll bereits im August 2021 abgeschlossen werden. Über das Transaktionsvolumen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

"Die Stärkung unseres Bahn-Kerngeschäfts ist eine wichtige Stoßrichtung unserer Strategie 2023", so Dr. Jürgen Brandes, CEO der Schaltbau Holding AG. "Die Akquisition von WOLBER zeigt exemplarisch, wie wir unser Angebotsportfolio mit interessanten Komponenten und Dienstleistungen kleinerer, bislang eher national tätigen Unternehmen sinnvoll ergänzen wollen."



Wachstumspotenzial durch internationale Vermarktung

Die WOLBER Antriebstechnik GmbH ist Anbieter von Komponenten für Eisenbahnsignaltechnik und Weichenstellsysteme sowie einer der führenden Refurbishment-Spezialisten für Weichenantriebe in Deutschland. Mithilfe des international aufgestellten Vertriebs der Pintsch GmbH soll Wachstumspotenzial aus einer internationalen Vermarktung der WOLBER-Komponenten und insbesondere des von WOLBER neu entwickelten innovativen Weichenantriebs erschlossen werden.