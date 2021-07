PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstagvormittag leicht zugelegt. Eine Fülle von Quartalszahlen beschäftigte dabei die Marktteilnehmer. Der EuroStoxx 50 gewann zuletzt 0,37 Prozent auf 4118,27 Punkte.

Auch an den größeren Länderbörsen ging es nach oben. Der französische Leitindex Cac 40 zog um 0,8 Prozent auf 6652,15 Punkte an. In London notierte der FTSE 100 ("Footsie") 0,57 Prozent höher mit 7056,29 Punkten.