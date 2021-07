Greifswald/Berlin (ots) - Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) sieht im Einsatz

von Kaltplasma zur Behandlung chronischer Wunden das Potenzial für eine

medizinisch relevante Behandlungsinnovation. Damit ebnet der G-BA den Weg für

eine Erprobung der Kaltplasmatherapie in der Behandlung chronischer Wunden und -

im Erfolgsfall - die Aufnahme der Kaltplasmatherapie in den GKV-Leistungskatalog

der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Das Bewertungsverfahren wurde von

neoplas med beantragt. In seiner Entscheidung beruft sich der G-BA auf die

vielversprechenden Ergebnisse klinischer Studien, die in wesentlichen Teilen mit

dem Kaltplasma-Jet kINPen® MED der neoplas med durchgeführt wurden.



neoplas med hat im April 2021 beim G-BA einen Antrag zur Bewertung der Methode

Kaltplasmabehandlung mit dem Kaltplasma-Jet kINPen® MED bei chronischen Wunden

gestellt. Der Antrag basiert überwiegend auf der weltweit ersten

veröffentlichten klinischen Studie zur Kaltplasmatherapie beim Diabetischen

Fußsyndrom sowie einer Vielzahl klinischer Belege. Diese zeigen ein 3-fach

Wirkprinzip beim Einsatz des Kaltplasma-Jets: Dekontamination, Steigerung der

Mikrozirkulation und Anregung des Zellwachstums, wodurch die Wundheilung

beschleunigt werden kann.







ein hinreichendes Potenzial als Behandlungsinnovation bietet, um eine

Erprobungsstudie durchzuführen. In seiner Begründung zum Beschluss bestätigt das

Gremium, dass der Methode "ein wissenschaftlich nachvollziehbares Konzept

zugrunde liegt, das ihre systematische Anwendung in der Behandlung von

Patientinnen und Patienten mit chronischen Wunden rechtfertigt".



Bevor neue medizinische Behandlungsmethoden in der gesetzlichen Regelversorgung

eingesetzt und für alle Versicherten erstattet werden können, müssen sie

zunächst ihren medizinischen Nutzen belegen. Der Gemeinsame Bundesausschuss, das

höchste Beschlussgremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen,

prüft hierfür, ob Ergebnisse aus klinischen Studien den zusätzlichen Nutzen der

Methode hinreichend belegen und die neue Methode damit das Potenzial als

mögliche Behandlungsinnovation aufweist. Gibt es Hinweise auf ein Potenzial,

kann der G-BA eine Erprobungsstudie veranlassen und auf dieser Grundlage über

eine Aufnahme in den Leistungskatalog der GKV beschließen.



In Deutschland leiden jährlich etwa 900.000 Menschen an chronischen, das heißt

schlecht oder gar nicht heilenden Wunden1, die das Gesundheitssystem jährlich

durchschnittlich 10.000 EUR pro Jahr und Patienten kosten.2 "Wir freuen uns

außerordentlich, dass der G-BA das Potenzial unserer Kaltplasma-Jet-Technologie Seite 2 ► Seite 1 von 4



Der G-BA bestätigte nun mit Beschluss vom 15. Juli 2021, dass die neue Methodeein hinreichendes Potenzial als Behandlungsinnovation bietet, um eineErprobungsstudie durchzuführen. In seiner Begründung zum Beschluss bestätigt dasGremium, dass der Methode "ein wissenschaftlich nachvollziehbares Konzeptzugrunde liegt, das ihre systematische Anwendung in der Behandlung vonPatientinnen und Patienten mit chronischen Wunden rechtfertigt".Bevor neue medizinische Behandlungsmethoden in der gesetzlichen Regelversorgungeingesetzt und für alle Versicherten erstattet werden können, müssen siezunächst ihren medizinischen Nutzen belegen. Der Gemeinsame Bundesausschuss, dashöchste Beschlussgremium der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen,prüft hierfür, ob Ergebnisse aus klinischen Studien den zusätzlichen Nutzen derMethode hinreichend belegen und die neue Methode damit das Potenzial alsmögliche Behandlungsinnovation aufweist. Gibt es Hinweise auf ein Potenzial,kann der G-BA eine Erprobungsstudie veranlassen und auf dieser Grundlage übereine Aufnahme in den Leistungskatalog der GKV beschließen.In Deutschland leiden jährlich etwa 900.000 Menschen an chronischen, das heißtschlecht oder gar nicht heilenden Wunden1, die das Gesundheitssystem jährlichdurchschnittlich 10.000 EUR pro Jahr und Patienten kosten.2 "Wir freuen unsaußerordentlich, dass der G-BA das Potenzial unserer Kaltplasma-Jet-Technologie