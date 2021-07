Kann sich die MorphoSys-Aktie in nächster Zeit wieder von den Tiefstständen der vergangenen Tage nach oben hin absetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die im MDAX und TecDAX gelistete MorphoSys-Aktie (ISIN: DE0006632003) befindet sich bereits seit einem Jahr in einem massiven Sinkflug. Notierte die Aktie noch im Juli 2020 im Bereich von 120 Euro, so wurde sie am 27.7.21 nach der Herabsetzung der Prognose nach einem weiteren drastischen Kurssturz zeitweise bei 43,88 Euro gehandelt. Nach der Bekanntgabe der über den Expertenerwartungen liegenden Umsatzzahlen legte die MorphoSys-Aktie am 29.7.21 allerdings wieder deutlich zu.

In einer neuen Analyse von JP Morgan wird die Aktie wegen der starken Umsatzsteigerung mit einem Kursziel von 80 Euro als haltenswert eingestuft. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Erträge erwirtschaften, wenn sich die Aktie von einem Teil der in den vergangenen Tagen erlittenen Verluste erholt.