- Akquisition eines führenden P.O.S./Industrial-Touchsreen Herstellers geplant



- Starke Präsenz in Asien mit eigenen Werken in China



- Basiskaufpreis von EUR 15,8 Mio. zu mehr als 70% in eigenen Aktien

- Gruppenumsatz von Pyramid und faytech soll EUR 100 Mio. in 2022 erreichen

München, 29.07.2021 - Die mic AG hat heute ein Term Sheet zur Übernahme der faytech AG, Witzenhausen, abgeschlossen. Vertragspartner der mic AG ist neben Arne Weber, Gründer, Vorstand und Mehrheitsaktionär der faytech AG auch die faytech selbst. Es ist, rechtlich noch nicht verbindlich, vereinbart, dass sämtliche Aktien der faytech AG und damit auch all ihre nationalen und internationalen Tochtergesellschaften in die mic AG eingebracht werden.



Die faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) und industrielle Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Alle angebotenen Touch-Geräte werden ausschließlich von der faytech AG entwickelt und hergestellt. Im Jahr 2013 wurde faytech North America als partnerschaftliches Unternehmen gegründet, um das Wachstum im US-Markt zu festigen. Aufgrund der großen Nachfrage wurden im Jahr 2018 sowohl in Indien als auch in Japan Büros eröffnet sowie 2021 in Korea. Zu den faytech-Kunden zählen namhafte Untertnehmen wie Bechtle, Bosch, Continental, Dell, Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens und Unilever. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die faytech AG nach vorläufigen Zahlen einen pro-forma Umsatz in Höhe von ca. EUR 24,7 Mio. und ein EBIT von ca. EUR 1,7 Mio.



Nachdem die mic AG im Mai/Juni 2021 die Pyramid-Transaktion erfolgreich umsetzen konnte, ist die geplante Übernahme der faytech AG der folgerichtige strategische Schritt, die "neue" mic AG als weltweit führenden Anbieter für automatisierte Interaktionen im Bereich P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) zu positionieren.