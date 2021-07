ZF im ersten Halbjahr mit guter Geschäftsentwicklung

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2020 verzeichnet der Autozulieferer ZF im ersten Halbjahr 2021 wieder schwarze Zahlen. Das Unternehmen mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee konnten seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro steigern, wie ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag sagte.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern lag in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 1,0 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte ZF noch ein Minus von 177 Millionen Euro erwirtschaftet.