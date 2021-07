Deutschland holt bei der Digitalisierung auf / Die Eventbranche macht es vor (FOTO)

Berlin (ots) - Während Deutschland den Trend zur Digitalisierung zu verschlafen

scheint, holt die Eventbranche auf. Mit stetig weiterentwickelten Lösungen und

Ideen für Digitale Events wie BEEFTEA und die Veranstalter der " IMC

International Media Conference 2021 der IPS-Gruppe " beweisen.



Deutschland ist bis dato für seine zuverlässigen Produkte in höchster Qualität

weltweit bekannt und für seine Ingenieurskunst geschätzt. Deutsche Unternehmen

bauen die besten Autos und entwickeln in aller Welt eingesetzte Maschinen. "Made

in Germany", einst unbeliebter und ursprünglich von den Briten aufgezwungener

Schriftzug, wurde spätestens mit dem deutschen Wirtschaftswunder zum Symbol für

deutsche Qualität. Heute erfolgreiche mittelständische Unternehmer bauten ihre

Unternehmen beharrlich auf und sind heute Weltmarktführer in vielen Branchen.







Deutschland aber scheinbar verschlafen. Scheinbar. Denn es mehren sich die

Zeichen, dass Deutschland aufholt. Und hier scheint sich ein Phänomen der

Vergangenheit zu wiederholen.



Mit Ende des 2. Weltkriegs und dem Wiederaufbau der deutschen Automobilwerke lag

die deutsche Automobilbranche bei der Fertigung und dem Absatz von Autos weit

vorne. Bis die Japaner mit der automatisierten Fertigung der Autos begannen und

ein japanisches Auto schneller als die deutsche Automobilindustrie fertigten.



Deutschland schien hier weit abgeschlagen. Wir berappelten uns, dachten nach und

1992 entstand mit dem ersten voll automatisierten Automobilwerk in Eisenach die

deutsche Antwort auf die japanische Fertigungstechnik. Von da an gaben die

deutschen Hersteller wieder den Ton bei der Fertigung von Autos an. Deutsche

Ingenieurskunst und der Wille nach Perfektion schafften die Trendwende.



Heute, in einer Zeit, in der die Zukunft in der Digitalisierung liegt, waren es

erneut andere Länder aus denen digitale Entrepreneure hervorgingen. Unternehmen

wie

nächsten Generation.



Selbst bei digitalen Veranstaltungen, während der COVID-19 Krise nicht nur ein

Hype sondern ein notwendiges Tool zur Fortführung des Daily Business, gaben

bisher oftmals andere Länder den Ton an. Tony Robbins, bekannter Life Coach

schaffte es als erster 25.000 Menschen bei einem Digitalevent tatsächlich

virtuell zusammen zu bringen. Jeder Teilnehmer konnte die anderen Personen

hinter ihren Bildschirmen sehen konnte. Das hob das Digital Event auf das

nächste Level.



Wrestling Veranstalter gingen einen ähnlichen Weg und machten die 10.000

Wrestling Veranstalter gingen einen ähnlichen Weg und machten die 10.000

Besucher beim virtuellen Wrestling Turnier für alle Teilnehmer sichtbar. Es







