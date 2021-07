Kreditbetreuung in Corona-Zeiten auch zuhause möglich bei der KVB Finanz

Limburg (ots) - Die Beschränkungen und Regeln aufgrund der Corona-Pandemie

prägen auch im weiteren Verlauf von 2021 alle Lebensbereiche nachhaltig, sei es

das Berufs- oder das Privatleben. Geplante Wunschprojekte, die mit hohen

finanziellen Ausgaben verbunden sind und einer passenden Finanzierung bedürfen,

müssen deshalb aber nicht auf Eis gelegt werden. Die KVB Finanz steht ihren

Kunden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Auflagen auch weiterhin als

Kreditvermittler zur Seite.



Kundenzufriedenheit steht für die KVB Finanz an erster Stelle





Ob Immobilienkauf, Baufinanzierung, Autokauf oder Umschuldung: Die KVB Finanzlegt als einer der führenden Kreditvermittler besonderen Wert auf dieZufriedenheit ihrer Kunden. "Kundenzufriedenheit kommt bei uns an erster Stelle.Dafür geben wir jeden Tag aufs Neue ganz selbstverständlich unser bestes",erklärt Marc Kloetzel, Leiter Vertrieb und Prokurist der KVB Finanz. DasFamilienunternehmen blickt bereits auf über 45 Jahre Berufserfahrung und über100.000 zufriedene Kunden zurück. Dabei setzt die KVB Finanz auf die persönlicheBetreuung ihrer Kunden und die Auswahl der passenden Finanzierungsmöglichkeitenmit Blick auf die aktuellen Lebensumstände, sei das für Rentner, Familien,Singles, Studenten oder Unternehmer.Aktuelle Corona-Regeln: Die Gesundheit der Kunden geht vorUm die Finanzierungsanliegen ihrer Kunden auch in Zeiten von Coronagewährleisten zu können, ergreift die KVB Finanz Schutzmaßnahmen entsprechendder aktuellen Corona-Regeln. So ist es weiterhin möglich, den persönlichenService mit den Mitarbeitern der KVB Finanz in einer der 15 Filialen in Anspruchzu nehmen. Zum Schutz der Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden werden hierbeidie AHA-Regeln befolgt. So wird im persönlichen Gespräch ein Mindestabstand von1,5 Metern eingehalten. Innerhalb von Büroräumen ist der Abstand durch einPlexiglas als Abtrennung zwischen Kunde und Mitarbeiter sichergestellt. Zu denHygiene-Maßnahmen zählen weiterhin das regelmäßige Waschen und Desinfizieren derHände. Zum Schutz des Kunden verzichten die Mitarbeiter auf das Schütteln derHände. Darüber hinaus gilt an den Standorten eine allgemeine Maskenpflicht,wobei die Mitarbeiter ihre Mund-Nasen-Bedeckung regelmäßig wechseln. Daswichtigste: Um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen und die Sicherheit zugewährleisten, finden trotz sinkender Fallzahlen regelmäßige Testungen statt.Darüber hinaus herrscht unter den Mitarbeitern eigenverantwortlich eine hoheImpfbereitschaft,Die KVB Finanz betreut ihre Kunden auch zuhauseNeben diesen Corona-Schutz-Maßnahmen gemäß der AHA-Formel, ermöglicht es der