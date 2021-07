Unternehmen setzen auch in Zukunft auf mobiles Arbeiten / Kampf um Fachkräfte wird Topthema Nummer eins (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Besonders Mitarbeiter aus den Bereichen IT, Finance und

Management dürften weiterhin außerhalb der Büroräume arbeiten. Firmen klagen

aber auch über Abstimmungsschwierigkeiten und sogar weniger Kundenzufriedenheit.



Etwas mehr als die Hälfte der Arbeit in den Unternehmen wird nach Einschätzung

der obersten Führungsebene auch nach der Coronapandemie nicht mehr in den

Betrieben, sondern im Homeoffice oder von anderswo erledigt. Das ist das

Ergebnis einer Umfrage des Corporate-Payment-Spezialisten AirPlus International

unter rund 750 Vorständen und Geschäftsführern weltweit. Im Durchschnitt werde

demnach 51 Prozent der anfallenden Arbeit zukünftig remote ausgeführt. In den

USA ist die Bereitschaft dazu am höchsten mit im Schnitt 57 Prozent, in China

mit 43 Prozent am niedrigsten. Deutsche Unternehmen gehen durchschnittlich von

52 Prozent aus.







Pandemiephase nur leicht zu senken. Bisher wurden demnach im Schnitt 57 Prozent

der Arbeit außerhalb der Geschäftsräume erledigt - vor allem im Homeoffice, um

Ansteckungsrisiken zu minimieren. Auch zukünftig soll nun ortsunabhängiges

Arbeiten ein wichtiger Bestandteil der Arbeitswelt bleiben, wie mehr als drei

Viertel der Befragten (77 Prozent) bestätigten. Unter den Unternehmensbereichen,

die vor allem weiterhin im Homeoffice arbeiten dürften, nennen die Entscheider

vor allem IT (41 Prozent) sowie Finance und Management (jeweils 39 Prozent).

Knapp dahinter folgen Marketing und Kommunikation (37 Prozent) und allgemeine

Verwaltung mit 36 Prozent. Am wenigsten geeignet für die Arbeit von unterwegs

sehen die Firmenchefs Produktion und Produktionsmanagement (22 Prozent) sowie

den Beratungsbereich mit immerhin noch 28 Prozent.



Druck steigt, attraktiv für Fachkräfte zu sein



Dass flexibles Arbeiten weiterhin wichtig bleibt, dürfte nicht nur Spargründen

geschuldet sein. Die Wirtschaft dürfte hier auch die Wünsche der Mitarbeiter im

Blick haben. Zumindest sehen die Firmenlenker die Mitarbeiterzufriedenheit und

den Kampf um Fachkräfte als die wichtigsten Themen der nahen Zukunft an. Knapp

die Hälfte erwartet, dass diese Punkte für sie in nächster Zeit wichtig werden,

gefolgt von Digitalisierung und den wirtschaftlichen Auswirkungen der

Coronapandemie. Die Flexibilität, nicht mehr nur vom Büro aus arbeiten zu

können, gewinnt dabei nicht nur an Bedeutung, wenn es um die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf geht. Auch dürften Unternehmen bei Fachkräften punkten, die

weiter weg wohnen und nicht jeden Tag lange Pendelwege in Kauf nehmen wollen.



Unternehmen spüren auch Nachteile des mobilen Arbeitens



Allerdings bringt das Homeoffice nicht nur Vorteile mit sich, wie die

Unternehmen in den vergangenen Monaten erfahren mussten. 61 Prozent der von

AirPlus befragten Topmanager berichteten von Prozessen, die aufgrund mangelnder

Digitalisierung noch gar keine Fernarbeit zuließen. Außerdem registrierten sie

Hindernisse und Missverständnisse im Arbeitsalltag. 59 Prozent beklagten, dass

diese aufgrund fehlender persönlicher Interaktion nur schwer zu überwinden

gewesen seien. Mehr als die Hälfte nahm zudem eine geringere Produktivität und

sogar eine geringere Kundenzufriedenheit wahr. Überraschend: 50 Prozent der

befragten Unternehmenschefs spürten auch eine geringere

Mitarbeiterzufriedenheit. Gefragt sein dürften zukünftig daher vor allem hybride

Modelle, die die Vorzüge beider Welten miteinander verbinden. Die Planungen

vieler Unternehmen mit gemeinsamen Bürotagen zur Abstimmung und Zeiten mit

konzentriertem Arbeiten von Zuhause aus gehen bereits in diese Richtung.



Für die Umfrage hat AirPlus im Juni insgesamt 743 Topmanager in Deutschland,

USA, Großbritannien, China, Italien und Frankreich befragt, darunter CEOs,

Finanz- und Vertriebschefs.



Über AirPlus International:



AirPlus International ist ein führender internationaler Anbieter von Lösungen im

Bereich Corporate Payment. 48.000 Firmenkunden setzen bei der Bezahlung und

Auswertung ihrer Geschäftsreisen und weiterer Einkaufsleistungen auf AirPlus.

Unter der Marke AirPlus International werden die Produkte und Dienstleistungen

weltweit vertrieben. AirPlus ist Issuer der Card Schemes UATP und Mastercard.

Der AirPlus Company Account ist das erfolgreichste Abrechnungskonto innerhalb

des UATP. Weitere Informationen auf http://www.airplus.com .



