HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Der Auftragseingang des Chipausrüsters habe die Erwartungen einmal mehr getoppt, schrieb Analyst Malte Schaumann am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben