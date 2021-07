HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Probleme in der Lieferkette und steigende Frachtkosten verderben dem Sportartikelkonzern Puma die gute Laune über die rasante Erholung vom Corona-Schock. Das Hauptaugenmerk des Managements liegt derzeit auf der Lieferproblematik. So übersteige die Nachfrage derzeit das Angebot, räumte Konzernchef Björn Gulden in einer Telefonkonferenz am Donnerstag in Herzogenaurach ein. Die Lagerbestände stiegen auf niedrigem Niveau. "Diese könnten derzeit höher sein." So war die Beschaffung zuletzt schwierig, die Frachtkapazitäten knapp und die Häfen überlastet.

Luftfracht ist Gulden zufolge auch keine wirkliche Option. Auch da gebe es derzeit keine großen freien Kapazitäten. Am Finanzmarkt überschattete dies bei der Vorlage der detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal das zuletzt rasante Wachstum, zumal das bereits seit Mitte Juli bekannt ist. Die Puma-Aktie fiel in der Spitze um mehr als vier Prozent und sackte damit zwischenzeitlich unter die Marke von 100 Euro. Zuletzt notierte das Papier wieder leicht darüber, lag aber mit einem Abschlag von 3,4 Prozent immer noch am MDax-Ende.