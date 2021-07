BehavioSec erweitert Portfolio und eröffnet Marktzugang mit einer weiteren Branchenneuheit

San Francisco (ots) - Das Unternehmen fügt seinem Portfolio einen

richtlinienkonformen, gehosteten Service und eine für Entwickler bereite,

SaaS-basierte Lösung hinzu, um die digitale Transformation zu unterstützen und

seine fortschrittliche verhaltensbiometrische Technologie einem breiteren Markt

für Authentifizierungslösungen zur Verfügung zu stellen



BehavioSec, Branchenpionier und Technologieführer für Verhaltensbiometrie und

kontinuierliche Authentifizierung, erweitert seine patentierte Technologie und

BehavioSense-Plattform um eine SOC/ISO-konforme, gehostete Version und eine

Cloud-native SaaS-Version. Mit diesen neuen Versionen können mehr Unternehmen

Compliance- und Cloud-Vorgaben erfüllen, reibungslose

Multifaktor-Authentifizierung (MFA) unterstützen und Zugang zur

fortschrittlichsten verhaltensbiometrischen Technologie auf dem Markt erhalten,

die bisher nur den größten Banken, e-Identity-Anbietern und Online-Händlern

vorbehalten war.





Laut dem kürzlich im Juli veröffentlichten 2021 Gartner Market Guide for OnlineFraud Detection (https://info.behaviosec.com/2021-gartner-market-guide-ofd-pr) ,setzt sich "die Konvergenz zwischen Online Fraud Detection (OFD),Identitätsprüfung und Authentifizierung fort. Viele Organisationen setzenOFD-Funktionen ein, um das Risiko bei Identitätsnachweisen undAuthentifizierungsvorgängen zu mindern." [¹]Das neue SaaS-Paket ist mehr als eine einfache Portierung - es wurde speziellentwickelt, um die BehavioSec-API und den Funktionsumfang zu optimieren, umtransparente und passwortlose MFA zu bieten, Step-ups zu reduzieren undLegacy-Technologien, wie beispielsweise wissensbasierte Authentifizierung, zuersetzen. Während der neue Service nahtlos mit Einmal-Passwörternzusammenarbeitet, kann er diese auch gänzlich ersetzen. Einmal-Passwörter undSMS-Codes sind berüchtigt für ihre zusätzlichen Kosten sowohl für Unternehmenals auch für Verbraucher, für frustrierende User Experience und - in letzterZeit - für die Anfälligkeit für den steigenden Trend zum SMS-Betrug (https://www.spiegel.de/netzwelt/apps/sms-betrug-polizei-und-mobilfunkanbieter-berichten-von-massiver-welle-a-9f623c3f-68d0-4b92-90c6-bb5b4bb3f63d) .Für ein schnelles "Time-to-Value" bietet die neue SaaS-Version ein schlankeresSDK für die einfache Bereitstellung und Integration in Identity & AccessManagement (IAM)-Plattformen, die bereits in Kundenumgebungen zum Schutz vonUnternehmen implementiert sind.Zusätzlich zur neuen SaaS-Version bietet die kommerzielle Version des vomAnbieter gehosteten BehavioSense-Dienstes anspruchsvollenBetrugserkennungsabteilungen die volle Breite und Tiefe derBehavioSec-Betrugspräventionstechnologie in einer Typ 2 SOC 2- und ISO27001-konformen Umgebung. Während die softwarebasierte BehavioSense-Plattformdes Unternehmens schon immer vollständig Cloud-kompatibel für den Einsatz inKundenumgebungen (einschließlich Public Cloud) war, kommt dieser Release nachder Ankündigung des Unternehmens im April (https://www.behaviosec.com/press/biometrie-experten-und-neue-studie-zeigen-verhaltensbiometrie-bietet-besseren-datenschutz-der-konform-mit-strengen-regulierungen-ist/) , die Typ 1 SOC 2-Zertifizierung erhalten zu haben und die damit verbundenen Anforderungen zuerfüllen.Die neue BehavioSense SaaS-Plattform ist ab sofort in einer "controlledrelease"-Version verfügbar, die allgemeine Verfügbarkeit ist für später indiesem Jahr geplant. Eine kostenlose Version(https://cloud.behaviosec.com/getstarted/) des Produkts, auf die Entwicklersofortigen Zugang erhalten, kann online auf der BehavioSec-Website angefordertwerden. Kunden, die an kostenlosen, vollwertigen Testversionen der Lösungeninteressiert sind, können das BehavioSec-Vertriebsteam untermailto:sales@behaviosec.com kontaktieren. Weitere Informationenhttp://www.behaviosec.com/platform .[¹] Gartner, "Market Guide for Online Fraud Detection" Akif Khan, Jonathan Care,12 July 2021Pressekontakt:mailto:behaviosec@kafka-kommunikation.de+49 89 747470-580Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157548/4980925OTS: Behaviosec