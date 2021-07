Die Marktforschungsunternehmen Appinio und Play The Hype haben im Auftrag von Mastercard und pockid Eltern und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren getrennt voneinander zum Thema Taschengeld und Ausgabeverhalten befragt. Aus den beiden Umfragen geht hervor, dass Eltern weitaus mehr Geld in die Freizeit und Unterhaltung ihrer Kinder investieren als mit dem Taschengeld abgedeckt wird. Und: nur 21,9 % der Eltern haben den Überblick, um welche Summen es sich genau handelt und für was ihre Kinder das Geld ausgeben.



35 Euro Taschengeld bekommen die 14- bis 18-Jährigen im Durchschnitt pro Monat. Die meisten Eltern (52,7 %) zahlen das Taschengeld in bar aus, 21,1 % schicken das Taschengeld digital an ihre Kinder und 18,4 % nutzen beides. 7,8 % geben an, ihren Kindern gar kein Taschengeld zu geben.



Zusätzlich erhalten 54,7 % der Gen Z regelmäßig finanzielle Zuwendungen von anderen Verwandten, 36,5 % bessern ihre Einkünfte mit einem Nebenjob auf, 17,1 % erhalten eine Ausbildungsvergütung.



Von dem zur Verfügung stehenden Geld müssen die Jugendlichen Hobbies und Freizeitgestaltung finanzieren (52,2 %), Essen und Trinken (47,9 %), Verkehrsmittel (46,7 %) und Kleidung (41,2 %). Viele der Gen Z müssen auch Online-Games (31,9 %), Elektroartikel (24,6 %) und Mobiltelefon (13,4 %) von ihrem Taschengeld bezahlen.



Kinder werden nicht mit digitalem Geld und dem Umgang mit Fixkosten vertraut gemacht



Zusatzkosten entstehen häufig durch digitale Angebote, wie Streaming-Dienste, Online-Gaming oder andere In-App-Käufe, die mehrheitlich von den Eltern bezahlt werden. 58,5 % der Jugendlichen bekommen zusätzlich zu ihrem Taschengeld kostenpflichtige Online-Services von ihren Eltern finanziert, von denen sie monatlich im Schnitt 4,7 nutzen. 70,3 % der Eltern geben an, alle dieser monatlichen Beiträge für ihre Kinder zu bezahlen.