Fruchtsaftindustrie rechnet mit einer schwachen Streuobsternte von 300.000 Tonnen - VdF veröffentlicht Ernteschätzung 2021 (FOTO)

Bonn (ots) - Die Fruchtbehangschätzung für 2021 ist abgeschlossen. Der Verband

der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) rechnet für den Herbst bundesweit mit

einer schwachen Streuobsternte von ca. 300.000 Tonnen. "In diesem Jahr haben den

Streuobstbeständen die niedrigen Temperaturen und viel Nässe während der

Blütezeit zugesetzt", so Klaus Heitlinger, Geschäftsführer des VdF. "Als Folge

der zunehmenden Schwächung der Bäume in den letzten Jahren sind diese leider

auch anfälliger für Krankheiten, so dass wir insgesamt davon ausgehen müssen,

dass das Ertragspotential der Streuobstwiesen weiter sinken wird", so die

Einschätzung Heitlingers.



Klimastress und überalterte Baumbestände







auf den Streuobstwiesen mit niedrigen Temperaturen und viel Nässe gestört. Die

frühen und späten Apfelsorten waren nicht in dem Maße betroffen. Die Bäume auf

den Streuobstwiesen stehen aber schon seit einigen Jahren enorm unter

Klimastress: späte Nachtfröste zur Blütezeit, anhaltende Hitzeperioden in den

Sommermonaten und insgesamt viel zu wenig Niederschlag. Insbesondere der

fehlende Niederschlag und der damit verbundene Trockenstress hat die Bäume

zunehmend geschwächt und sie anfälliger gemacht für Krankheiten wie den

schwarzen Rindenbrand, einer Pilzkrankheit, die zu schwarzen Stellen an der

Baumrinde führt und die Bäume im schlimmsten Fall absterben lässt. Eine weitere

Folge ist der verstärkte Mistelbefall in den Bäumen, der sich in diesem Jahr

besonders ausgeprägt zeigt.



Erschwerend kommt hinzu, dass viele Streuobstbestände überaltert sind oder nicht

mehr gepflegt und bewirtschaftet werden. Auch das wirkt sich auf den Ertrag aus

und wird zunehmend zu einem Problem für die Fruchtsafthersteller. Denn damit

fehlen nicht nur wertvolle Rohstoffe zur Saftherstellung, sondern auch der

besondere Geschmack der vielen alten Obstarten auf den Streuobstwiesen.



Ökosystem Streuobstwiese



In Deutschland werden aktuell rund 250.000 Hektar Fläche als Streuobstwiesen

bewirtschaftet. Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung bieten sie als

botanisches Kulturgut über 5.000 Tier- und Pflanzenarten wertvollen Lebensraum

und Nährboden. Ein Natur- und Lebensraum, der dringend geschützt werden muss.

Auch die Fruchtsafthersteller fördern den Streuobstanbau, tragen zur Erhaltung

durch Vertragsanbau bei und nutzen die Vielfalt der Obstarten und ihre

besonderen Geschmacksvarianten für die Fruchtsaftherstellung. Spezielle Angebote

wie der Streuobstwiesenapfelsaft oder Quitten- und Birnensäfte werden

insbesondere von Saft-Liebhabern geschätzt, die viel Wert auf die ausgeprägte,

charakteristische Aromenvielfalt dieser meist naturtrüben Säfte legen.



Pressekontakt:



Klaus Heitlinger

Geschäftsführer

Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V.

Mainzer Straße 253

D-53179 Bonn

Telefon: +49 2 28 9 54 60-0

Mobil: +49 171 7701246

mailto:info@fruchtsaft.de

http://www.fruchtsaft.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44111/4980950

OTS: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie





Das Frühjahr 2021 hat insbesondere die Blütezeit der mittelfrühen Apfelsortenauf den Streuobstwiesen mit niedrigen Temperaturen und viel Nässe gestört. Diefrühen und späten Apfelsorten waren nicht in dem Maße betroffen. Die Bäume aufden Streuobstwiesen stehen aber schon seit einigen Jahren enorm unterKlimastress: späte Nachtfröste zur Blütezeit, anhaltende Hitzeperioden in denSommermonaten und insgesamt viel zu wenig Niederschlag. Insbesondere derfehlende Niederschlag und der damit verbundene Trockenstress hat die Bäumezunehmend geschwächt und sie anfälliger gemacht für Krankheiten wie denschwarzen Rindenbrand, einer Pilzkrankheit, die zu schwarzen Stellen an derBaumrinde führt und die Bäume im schlimmsten Fall absterben lässt. Eine weitereFolge ist der verstärkte Mistelbefall in den Bäumen, der sich in diesem Jahrbesonders ausgeprägt zeigt.Erschwerend kommt hinzu, dass viele Streuobstbestände überaltert sind oder nichtmehr gepflegt und bewirtschaftet werden. Auch das wirkt sich auf den Ertrag ausund wird zunehmend zu einem Problem für die Fruchtsafthersteller. Denn damitfehlen nicht nur wertvolle Rohstoffe zur Saftherstellung, sondern auch derbesondere Geschmack der vielen alten Obstarten auf den Streuobstwiesen.Ökosystem StreuobstwieseIn Deutschland werden aktuell rund 250.000 Hektar Fläche als Streuobstwiesenbewirtschaftet. Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung bieten sie alsbotanisches Kulturgut über 5.000 Tier- und Pflanzenarten wertvollen Lebensraumund Nährboden. Ein Natur- und Lebensraum, der dringend geschützt werden muss.Auch die Fruchtsafthersteller fördern den Streuobstanbau, tragen zur Erhaltungdurch Vertragsanbau bei und nutzen die Vielfalt der Obstarten und ihrebesonderen Geschmacksvarianten für die Fruchtsaftherstellung. Spezielle Angebotewie der Streuobstwiesenapfelsaft oder Quitten- und Birnensäfte werdeninsbesondere von Saft-Liebhabern geschätzt, die viel Wert auf die ausgeprägte,charakteristische Aromenvielfalt dieser meist naturtrüben Säfte legen.Pressekontakt:Klaus HeitlingerGeschäftsführerVerband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V.Mainzer Straße 253D-53179 BonnTelefon: +49 2 28 9 54 60-0Mobil: +49 171 7701246mailto:info@fruchtsaft.dehttp://www.fruchtsaft.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/44111/4980950OTS: VdF Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie