pferdewetten.de prüft den Einstieg ins Sportwetten-Retailgeschäft

pferdewetten.de hat jüngst bekannt gegeben, dass der Vorstand eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zur Gründung einer neuen Gesellschaft geschlossen hat, über die der Einstieg ins stationäre Sportwettengeschäft umgesetzt werden soll. Wir haben darüber mit dem Management gesprochen und die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst.

Einzelheiten des Letter of Intent: Der LOI wurde zusammen mit einem noch nicht näher benannten Geschäftspartner geschlossen, der laut Unternehmen über eine eigene Sportwettensoftware für sowohl das Retail- als auch das Onlinegeschäft, umfangreiches Know-How sowie ein großes Netzwerk im Bereich des stationären Sportwettenmarktes in Deutschland verfügt. Nach unserem Verständnis gehören zu den hiesigen Top 5 Marktteilnehmern im stationären Bereich Tipico, Tipwin, Bet3000, Happybet und die Gauselmann Gruppe, wobei die erstgenannten drei u.E. ein besseres Produkt sowie eine performantere Software haben. An der neuen Gesellschaft, der pferdewetten.de laut Plan ein Darlehen von bis zu 8,0 Mio. Euro gewährt, soll das Unternehmen 70% halten, sodass die stationären Aktivitäten bei pferdewetten.de vollkonsolidiert werden könnten. Den Break- Even wird das Joint Venture voraussichtlich im dritten Jahr nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit erreichen. Um das Brand-Building der bestehenden Marke 'sportwetten.de' zu unterstützen, sollen die neuen stationären Wettannahmestellen unter gleicher Marke aktiv werden. Zur abschließenden Beurteilung führt pferdewetten.de gerade eine Due Diligence durch, um insbesondere die Wettsoftware zu prüfen, da hier u.E. auch der Schlüssel zum Erfolg des Vorhabens liegt. Die finale Entscheidung erwarten wir noch im laufenden Q3/21.



Rationale des Wandels vom Pure-Play- zum Omnichannel-Anbieter: Für pferdewetten.de als Pure-Play-Online-Wettanbieter wirkt der Schritt zum Einstieg in den stationären Sportwettenmarkt mit Blick auf die Wachstumstreiber ungewöhnlich. So soll der Online-Wettmarkt in Europa bis 2023 mit einem CAGR von 7,4% wachsen, wohingegen der stationäre Markt mit 0,7% stagnieren dürfte (Quelle: H2 Gambling). Wir sehen dennoch verschiedene Gründe, weshalb der Schritt mittel- bis langfristig vielversprechend erscheint: pferdewetten.de betreibt derzeit zwar eine eigene Plattform, nutzt jedoch die Software von BetConstruct und muss daher einen Teil der Erlöse abführen (MONe: 10-15%). Perspektivisch könnte das Unternehmen die Software aus dem Joint Venture nutzen und den Umsatzanteil einbehalten. Darüber hinaus könnte pferdewetten.de durch den Omnichannel-Ansatz zukünftig verstärkt Cross-Selling-Potenziale zwischen der Sportwette, Pferdewette und dem Casino-Geschäft heben. Zudem dürfte das Unternehmen als Omnichannel-Anbieter mit Aktivitäten in den drei zuvor genannten Wettbereichen auch zunehmend attraktiver für größere Wettanbieter werden, die ihre Präsenz in der DACH-Region auf- bzw. ausbauen wollen.



