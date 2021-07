Starkes H1 führt trotz weiterhin ausstehender China-III-Zulassung zu deutlicher Prognoseanhebung



SMT Scharf hat am Dienstag vorläufige H1-Zahlen veröffentlicht, die vor allem ergebnisseitig signifikant über der bisherigen Planung des Managements liegen und folglich zu einer Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr führten.



Umsatz und EBIT in Q2 deutlich oberhalb des Vorjahres: Beim Konzernerlös verzeichnete SMT Scharf im ersten Halbjahr einen Zuwachs von 32,9% yoy auf 31,4 Mio. Euro. Für Q2 impliziert dies ein Umsatzniveau von 20,6 Mio. Euro (+58,7% yoy), womit unsere Schätzung (MONe: 16,0 Mio. Euro) spürbar übertroffen und auch gegenüber dem bereits soliden Q1 nochmals eine erhebliche Steigerung (+90,6% qoq) erzielt wurde. Gemäß Vorstand konnten sich dabei sowohl das Neuanlagengeschäft als auch das margenstarke After-Sales-Geschäft stärker entwickeln als noch zu Jahresbeginn unter Berücksichtigung der weltweiten Corona-Einschränkungen angenommen. Auf geographischer Ebene dürften u.E. nahezu alle wesentlichen Regionen Zuwächse gegenüber der Vorjahresbasis verzeichnet haben, wobei Afrika (ca. 10% Umsatzanteil in 2020) angesichts der sowohl Corona-bedingt als auch politisch zugespitzten Lage in Südafrika gegenüber den anderen Absatzmärkten von SMT Scharf abgefallen sein dürfte.



Auch das EBIT konnte mit einem Betrag von 3,2 Mio. Euro in H1 (Vj.: -1,8 Mio. Euro) bzw. 1,2 Mio. Euro in Q2 (+341,8% yoy) gegenüber den Vorjahreswerten substanziell zulegen, was neben der erhöhten Erlösbasis nicht zuletzt auch auf die erfolgreiche Restrukturierung der kanadischen Tochtergesellschaft RDH und die im Laufe des letzten Jahres nachhaltig verschlankte Kostenstruktur zurückzuführen sein dürfte.

Neue Prognose könnte bei einer zeitnahen China-III-Zulassung erneut konservativ werden: Infolge des überplanmäßigen Halbjahres hat der Vorstand seine Erwartung für das laufende Jahr deutlich erhöht und avisiert nun einen Konzernumsatz von 72 bis 77 Mio. Euro (zuvor: 65 bis 70 Mio. Euro) sowie ein EBIT von 5 bis 6 Mio. Euro (zuvor: 2,5 bis 3 Mio. Euro).

In Anbetracht der weiterhin ausstehenden Zulassung der neuen Motorengeneration in China ('China III') sind sowohl die bisherige starke Performance als auch die aktualisierte Planung jedoch ohne hieraus resultierende bevorstehende Neuanlagenverkäufe erfolgt. Sollte die behördliche Genehmigung in den kommenden Wochen vorliegen, könnte SMT Scharf bereits ausgelieferte Maschinen dieses Typs gemäß IAS 18 sodann auch umsatzwirksam erfassen, wodurch die nun kommunizierte Guidance unserer Ansicht nach erneut konservativ erscheinen würde. Aufgrund der unternehmensseitig bereits mehrfach angepassten Einschätzung zum voraussichtlichen Genehmigungserhalt und der offensichtlich geringen Visibilität hinsichtlich des restlichen Zulassungsprozesses haben auch wir die erwartbaren Erlösimpulse aus China jedoch zunächst nicht in unserer überarbeiteten Prognose für das aktuelle Jahr reflektiert.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 15,00 Euro