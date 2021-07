Onera beschafft 10,5 Millionen Euro in Serie-B-Finanzierung

The model is wearing the head and chest patch of Onera STS innovative PSG system. (Photo: Business Wire)

Angeführt von Innovation Industries in enger Zusammenarbeit mit Invest-NL und den bestehenden Investoren Jazz Pharmaceuticals, imec.xpand, BOM und 15th Rock, hat das Unternehmen vor, die Gelder einzusetzen, um klinische Studien durchzuführen und seine Schlafdiagnose- und Überwachungsprodukte in Europa und den USA weiter zu vermarkten. Onera hat kürzlich die CE-Kennzeichnung für sein erstes Produkt erhalten: ein innovatives Polysomnographiesystem (PSG-System), das die erstklassige Qualität eines Krankenhaus-Diagnosesystems direkt zum Benutzer nach Hause bringt.

„Wir werden die Mittel einsetzen, um klinische Studien in schrittweise größerem Umfang durchzuführen, unsere Partnerschaften in der EU und den USA auszubauen und unsere Produktentwicklung voranzutreiben, um unser Portfolio im Bereich der Schlafdiagnostik und -überwachung zu erweitern“, sagte Ruben de Francisco, Gründer, CTO und Interim-CEO von Onera „Dies wird die Vermarktung unserer Produkte erleichtern und dem medizinischen Bereich helfen, die dringend benötigten Antworten für Millionen von Menschen zu liefern, die unter Schlafstörungen leiden. Wir freuen uns, eine so große Unterstützung von Investoren zu erhalten, die unsere Vision teilen.“

Harm de Vries, Partner bei Innovation Industries, sagte: „Wir freuen uns sehr, diese Investition in Onera anzuführen - ein Unternehmen, das sich in der perfekten Position befindet, um durch seine innovativen Schlafdiagnoseprodukte eine Betreuung wie im Krankenhaus auch zu Hause zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass Onera mit seinem Spitzenteam, Partnern und bahnbrechenden Technologie in der Lage ist, die bewährte Schlafmedizin allgemein zugänglich zu machen.“

Leo Holwerda, Director Capital von Invest-NL fügte hinzu: „Unsere Investition in Onera ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie wir vielversprechende niederländische Start-ups und innovative Unternehmen unterstützen, um bedeutungsvolle Technologien und Lösungen auf den Markt zu bringen.“