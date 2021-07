DEUTSCHE BANK stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere der Bonner hätten sich zwar besser entwickelt als die der Wettbewerber, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das wahre Potenzial spiegle der Kurs aber nicht wieder./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 06:04 / GMT