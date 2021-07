DEUTSCHE BANK stuft Telefonica Deutschland auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Das Telekomunternehmen habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und bessere Trends gezeigt, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 06:04 / GMT