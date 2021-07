Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sechs Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. 0,17 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Wenn es danach geht, verläuft Relay Medical nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 0,28 EUR befindet. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

