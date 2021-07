JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 93

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer ersten Reaktion am Donnerstag von starken Quartalszahlen des Pharmakonzerns. Die angehobenen Ziele würden nun etwas Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen bieten. Zudem hob er die "positiven" Daten für das Neurodermitis-Medikament Dupixent hervor./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 08:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 08:25 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.