Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

UBS stuft BAYER AG auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Niederlage im PCB-Verfahren in den USA./ag/ajx …